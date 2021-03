Vaccini | l' Austria rompe con l' Ue | non faremo più affidamento su Bruxelles | Trump e Melania vaccinati a gennaio

MediasetTgcom24 : Vaccini, l'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles #vaccini - HuffPostItalia : L'Austria si ribella sui vaccini. Kurz: 'Non faremo più affidamento sull'Ue' - Agenzia_Ansa : Scatto dell'Austria sui vaccini, tratta con Mosca lo Sputnik. Il Cremlino: 'Ne hanno discusso Putin e Kurz' #ANSA - SfigattoI : RT @federico_bosco: Austria e Danimarca collaboreranno con Israele sui vaccini, questo giovedì i leader di governo dei due paesi andranno a… - jivqc : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, l'Austria rompe con l'Ue: non faremo più affidamento su Bruxelles #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Austria

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz , prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda ianti - Covid., Danimarca e gli altri 'first mover' "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda ianti - Covid., Danimarca e gli altri 'first mover' "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino di seconda ...Covid. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz, spiegando che Austria, Danimarca e gli altri "first mover" "non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, produrranno dosi di vaccino ...Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambio di rotta per quanto riguarda i vaccini anti-Covid. (ANSA) ...