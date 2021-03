Vaccini, la mappa per categorie professionali: tra i docenti guida la Campania. In Sicilia 16mila dosi a personale delle forze dell’ordine (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti lo aspettano, pochi finora l’hanno avuto: è il vaccino anti Covid atteso soprattutto dai più anziani ma anche da maestri e professori che devono fare i conti ogni giorno con i bambini e i ragazzi. Le 4.354.008 somministrazioni effettuate sono state eseguite su 2.341.003 operatori sanitari e socio sanitari; 739.705 persone che lavorano negli ospedali ma non sono sanitari; 639.914 over 80; 400.404 ospiti delle strutture residenziali; 167.464 docenti e personale Ata e 65.518 uomini e donne delle forze armate. A fornire il quadro della situazione per categorie è il ministero della Salute che ha in mano la situazione di ogni regione. La mappa per quanto riguarda i sanitari vede la Lombardia prima in classifica con 366.142 operatori vaccinati. Seguono il Lazio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti lo aspettano, pochi finora l’hanno avuto: è il vaccino anti Covid atteso soprattutto dai più anziani ma anche da maestri e professori che devono fare i conti ogni giorno con i bambini e i ragazzi. Le 4.354.008 somministrazioni effettuate sono state eseguite su 2.341.003 operatori sanitari e socio sanitari; 739.705 persone che lavorano negli ospedali ma non sono sanitari; 639.914 over 80; 400.404 ospitistrutture residenziali; 167.464Ata e 65.518 uomini e donnearmate. A fornire il quadro della situazione perè il ministero della Salute che ha in mano la situazione di ogni regione. Laper quanto riguarda i sanitari vede la Lombardia prima in classifica con 366.142 operatori vaccinati. Seguono il Lazio ...

clikservernet : Vaccini, la mappa per categorie professionali: tra i docenti guida la Campania. In Sicilia 16mila dosi a personale… - Noovyis : (Vaccini, la mappa per categorie professionali: tra i docenti guida la Campania. In Sicilia 16mila dosi a personale… - fattoquotidiano : Vaccini, la mappa per categorie professionali: tra i docenti guida la Campania. In Sicilia 16mila dosi a personale… - MurtasFabri : RT @davcarretta: Il successo dell’Italia nella produzione dei vaccini riassunto in una mappa. A parte il fill and finish di una multinazi… - enrica_croda : RT @davcarretta: Il successo dell’Italia nella produzione dei vaccini riassunto in una mappa. A parte il fill and finish di una multinazi… -