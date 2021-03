Vaccini | dal 4 marzo all' ospedale militare di Milano 1 300 al giorno

CottarelliCPI : #Arcuri sarà sostituito dal Generale Figliuolo, un militare con una lunga esperienza nella logistica. La distribuzi… - ricpuglisi : Le restrizioni ai diritti costituzionalmente garantiti sono sempre meno accettabili dal punto di vista personale e… - matteosalvinimi : Dopo aver atteso invano i vaccini promessi dal commissario Arcuri, San Marino (di cui ho contattato ministri e ammi… - cesarinaalberi1 : RT @CottarelliCPI: #Arcuri sarà sostituito dal Generale Figliuolo, un militare con una lunga esperienza nella logistica. La distribuzione d… - pieroomega : @M5SGiorgio @RobertoMerlino1 @vitocrimi @luigidimaio @GiuseppeConteIT La mossa strategica sai cosa porterà? Che con… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dal

Il Sole 24 ORE

E' già in palinsesto il corso 'Piano nazionalee pandemie: sostenibilità, rischi e ... Sarà, invece, disponibile15 marzo il corso 'Non melanoma (skin cancer): prevenzione e terapia dei ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "anti Covid - 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata. ...Le adesioni passeranno tramite il portale già usato per raccogliere il sì all’iniezione degli over 80: l’accesso sarà possibile dalle 13 di domani, mercoledì 3 marzo ...«Questo mese presenteremo una proposta legislativa per un Pass verde digitale. L'obiettivo è fornire una prova che una persona è stata vaccinata, i risultati dei test ...