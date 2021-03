Vaccini: Covax pianifica distribuzione 238 milioni di dosi (Di martedì 2 marzo 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pianificato la distribuzione di 238,3 milioni di dosi di vaccino da distribuire ai Paesi più poveri del mondo entro la fine di maggio nell'ambito del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 2 marzo 2021) L'Organizzazione Mondiale della Sanità hato ladi 238,3didi vaccino da distribuire ai Paesi più poveri del mondo entro la fine di maggio nell'ambito del ...

UNICEF_Italia : Primi successi dell'iniziativa globale #COVAX per aiutare i Paesi poveri ad accedere ai vaccini contro il #COVID19… - Internazionale : È arrivato in Ghana il primo carico di vaccini senza bandiera, forniti dalla piattaforma internazionale Covax. Ques… - MSF_ITALIA : A 2 mesi dalla prima vaccinazione in un paese ricco, è arrivata ieri in Ghana prima spedizione di vaccini #Covid19… - CorriereQ : Vaccini: Covax pianifica distribuzione 238 milioni di dosi - tvbusiness24 : ??#Vaccini nel #Mondo, il #Covax pianifica 238 milioni di dosi da distribuire. Tra i principali destinatari Pakistan… -