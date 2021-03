Vaccini anti-Covid: le certezze che abbiamo, i dubbi ancora irrisolti, le novità in arrivo (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti i vaccini approvati dall’EMA sono in grado di evitare in altissima percentuale lo sviluppo della malattia grave e la morte da virus Sars-COv-2. È questa la certezza più importante che abbiamo fino a questo momento, avvalorata anche da un nuovissimo studio scozzese che attesterebbe il crollo delle ospedalizzazioni da Covid-19: su 1,14 milioni di prime somministrazioni dei vaccini Pfizer e AstraZeneca, fino al 14 febbraio, risultano soltanto 8mila i ricoverati, a conferma di un’efficacia dell’85% per il vaccinoPfizer e del 94% per quello prodotto da AstraZeneca. Si fa pertanto sempre più chiaro ed evidente il fatto che la vaccinazione di massa rappresenta la via princiale per uscire al più presto dalla condizione di pandemia. L’esempio più eclatante in questo senso è quello di Israele, il paese con il più alto tasso di vaccinazione al mondo, dove il lockdown, grazie proprio ai vaccini, si sta allentando e la popolazione si sta preparando a un lento ritorno alla normalità. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti i vaccini approvati dall’EMA sono in grado di evitare in altissima percentuale lo sviluppo della malattia grave e la morte da virus Sars-COv-2. È questa la certezza più importante che abbiamo fino a questo momento, avvalorata anche da un nuovissimo studio scozzese che attesterebbe il crollo delle ospedalizzazioni da Covid-19: su 1,14 milioni di prime somministrazioni dei vaccini Pfizer e AstraZeneca, fino al 14 febbraio, risultano soltanto 8mila i ricoverati, a conferma di un’efficacia dell’85% per il vaccinoPfizer e del 94% per quello prodotto da AstraZeneca. Si fa pertanto sempre più chiaro ed evidente il fatto che la vaccinazione di massa rappresenta la via princiale per uscire al più presto dalla condizione di pandemia. L’esempio più eclatante in questo senso è quello di Israele, il paese con il più alto tasso di vaccinazione al mondo, dove il lockdown, grazie proprio ai vaccini, si sta allentando e la popolazione si sta preparando a un lento ritorno alla normalità.

