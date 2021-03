Vaccini al personale scolastico, l’Asl individua la palestra da usare come hub (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Questa mattina i tecnici dell’Asl Salerno e quelli comunali, insieme al Sindaco Cristoforo Salvati e al Direttore del Distretto sanitario 61 Pio Vecchione, hanno effettuato un sopralluogo al Palamangano che il primo cittadino aveva messo a disposizione dell’Azienda sanitaria per l’avvio del piano vaccinale riservato al personale scolastico, per la città di Scafati. In alternativa all’impianto sportivo di via della Gloria il Direttore Vecchione ha voluto visionare anche la palestra della scuola di via Della Resistenza e, ritenendola più idonea per l’esecuzione dei Vaccini, ha chiesto al Sindaco Salvati di autorizzarne l’utilizzo. “Non ho esitato – ha dichiarato il Sindaco Salvati – a recepire la richiesta del Direttore Vecchione, scaturita da un’attenta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Questa mattina i tecnici delSalerno e quelli comunali, insieme al Sindaco Cristoforo Salvati e al Direttore del Distretto sanitario 61 Pio Vecchione, hanno effettuato un sopralluogo al Palamangano che il primo cittadino aveva messo a disposizione dell’Azienda sanitaria per l’avvio del piano vaccinale riservato al, per la città di Scafati. In alternativa all’impianto sportivo di via della Gloria il Direttore Vecchione ha voluto visionare anche ladella scuola di via Della Resistenza e, ritenendola più idonea per l’esecuzione dei, ha chiesto al Sindaco Salvati di autorizzarne l’utilizzo. “Non ho esitato – ha dichiarato il Sindaco Salvati – a recepire la richiesta del Direttore Vecchione, scaturita da un’attenta ...

guerini_lorenzo : Da Milano a Taranto. Da nord a sud. Oggi ho visitato #Hub vaccini della #Difesa a Milano dove è in corso somministr… - ricpuglisi : Le restrizioni ai diritti costituzionalmente garantiti sono sempre meno accettabili dal punto di vista personale e… - fattoquotidiano : Vaccini, la mappa per categorie professionali: tra i docenti guida la Campania. In Sicilia 16mila dosi a personale… - ThManfredi : RT @Antonio_Caramia: #Vaccini Dopo gli operatori sanitari, la fetta più grande va al 'personale non sanitario'. @Cartabellotta @RobertoBur… - sandrowilcke : RT @Antonio_Caramia: #Vaccini Dopo gli operatori sanitari, la fetta più grande va al 'personale non sanitario'. @Cartabellotta @RobertoBur… -