Vaccini: 300 milioni di dosi Moderna in arrivo per l'UE (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre lavora per implementare prima possibile una produzione su territorio continentale, l'Europa sigla un secondo contratto con l'americana Moderna per la fornitura di 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, autorizzato il 17 febbraio scorso. Il contratto prevede la fornitura all'UE di 150 milioni di dosi aggiuntive nel 2021, più l'opzione di acquistarne altre 150 milioni nel 2022. Per l'eurodeputato della Cdu Peter Liese, responsabile Salute del gruppo Ppe, il nuovo contratto "aiuterà ad offrire vaccinazioni a tutti entro la fine dell'estate, a vaccinare una terza volta, se necessario, e a condividere Vaccini con altri Paesi". Il primo contratto siglato con Moderna, approvato dalla Commissione il 25 novembre scorso, prevedeva ...

