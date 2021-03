Vaccinazioni Covid al personale scolastico | partenza lenta Fumata grigia per l' accordo con i medici di base

(Di martedì 2 marzo 2021) ANCONA -con il freno a mano tirato per leal. Sulla piattaforma di Poste italiane si sono sovrapposte le prenotazioni, con gli over 80 ritardatari che hanno ...

WRicciardi : triste, ma la gravità della situazione oggi la capiscono solo quelli che il COVID lo curano e quelli che sono curat… - FrancescoLollo1 : Finalmente dopo i disastri su mascherine, vaccinazioni, primule e siringhe, #Arcuri non è più commissario all'emer… - MediasetTgcom24 : Ue: 'Presto più consegne, prepararsi a vaccinazioni di massa' #covid - Michele02828265 : RT @WRicciardi: triste, ma la gravità della situazione oggi la capiscono solo quelli che il COVID lo curano e quelli che sono curati dal CO… - AmoBergamo : #Bergamo I video e le foto delle prime vaccinazioni anti-Covid agli over 80 alla Fiera di Bergamo e di Treviglio -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid

Il Sole 24 ORE

La battaglia contro il- 19 non è finita. Lo prova la "nuova identità" del centro sportivo "Città di Meda": da casa ... e quando partiranno lenei singoli comuni, i due campi da ......e Umbria lasciano il 42% di dosi in frigo Sulla nuova tabella di marcia del piano di, ...] di Antonella Mascali Scaduti a dicembre Congedi, verso il rinnovo nel dl Sostegno Uscita ...Perché le vaccinazioni vanno a rilento? E come mai alcune Regioni sono rimaste molto indietro nelle somministrazioni rispetto ad altre che invece filano come treni? Per orientarsi ...2' di lettura. La decisione assunta dal governo Draghi di affidare a un generale di corpo d’armata la gestione dell’emergenza covid va molto oltre le polemiche che hanno circo ...