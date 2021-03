Vaccinazioni Covid al personale delle case di riposo: lettera - appello per convincere scettici e riottosi (Di martedì 2 marzo 2021) PESARO - Si deve fare presto per completare le Vaccinazioni Covid nelle strutture protette, Rsa del territorio, a Pesaro e nel resto della provincia. La macchina, coordinata da Distretto sanitario e ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 2 marzo 2021) PESARO - Si deve fare presto per completare lenelle strutture protette, Rsa del territorio, a Pesaro e nel resto della provincia. La macchina, coordinata da Distretto sanitario e ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid SCENARIO VACCINI/ 'Accordi, licenze, sviluppo: ecco le cose da fare subito' ... che nell'ultimo vertice ha sollecitato i partner europei ad accelerare sulle vaccinazioni, offre ... studiare le varianti del Covid per avere vaccini più nuovi". Lei chiede che l'Italia si metta a ...

RILANCIO TURISMO/ I tre (veri) obiettivi di Garavaglia pieni di ostacoli Una corsia preferenziale per le vaccinazioni degli addetti che operano nel turismo, per garantire servizi Covid - free. L'estensione del superbonus per le ristrutturazioni anche al settore alberghiero. Un passaporto vaccinale non ...

Coronavirus oggi. In Lombardia zona arancione scuro per province di Como, Brescia e altri comuni da ... Il Sole 24 ORE Partono le vaccinazioni per le persone da 80 a 84 anni REGGIO EMILIA. A partire da oggi è possibile prenotare le due dosi della vaccinazione contro il Covid (fatte a distanza di 21 giorni tra la prima e la seconda) per le persone nate dal 1937 al 1941 com ...

Altri cinque casi in zona Tre sono a Piombino Sono cinque le persone contagiate dal Covid in tutta la nostra zona, in base ai dati forniti dall’Azienda sanitaria Toscana Nordovest. Tre contagi sono stati rilevati a Piombino, uno a Campiglia Marit ...

