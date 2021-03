Vaccinazione anti-Covid a personale scolastico non residente sospesa in Piemonte, Snals: siamo seriamente preoccupati (Di martedì 2 marzo 2021) Comunicato Snals Piemonte - "Stigmatizziamo la decisione di sospendere la campagna vaccinale per il personale scolastico residente fuori Regione. Nelle scorse ore, abbiamo chiesto al Segretario generale del nostro Sindacato, Elvira Serafini, di investire direttamente della questione il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Comunicato- "Stigmatizziamo la decisione di sospendere la campagna vaccinale per ilfuori Regione. Nelle scorse ore, abbiamo chiesto al Segretario generale del nostro Sindacato, Elvira Serafini, di investire direttamente della questione il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi". L'articolo .

