Vacca M5S | impensabile chiudere le scuole in zona arancione con negozi e centri commerciali aperti

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 2 marzo 2021) “E’che si sacrifichi ancora una volta la didattica in presenza in una strategia di contenimento dei contagi che però prevede. L’istruzione dei nostri figli non è un’attività che si può ristorare: la dad deve essere l’ultima opzione sul tavolo laddove tutto il resto è già stato chiuso”. L'articolo .