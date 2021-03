Usa, Texas e Mississippi eliminano l’obbligo delle mascherine. Il governatore repubblicano Abbott: “Dal 10 marzo si riapre tutto” (Di martedì 2 marzo 2021) Soltanto California e New York hanno superato il Texas per numero di vittime del Covid, che nel Lone Star State sono state più di 42mila. Eppure il governatore repubblicano Greg Abbott ha deciso di rimuovere l’obbligo della mascherina – in vigore da luglio – e le restrizioni imposte per contenere la pandemia, e di riaprire tutte le attività “al 100% della loro capacità” a partire dal 10 marzo. Una decisione che segue il calo del numero dei casi – nell’ultima giornata sono stati registrati più di 8mila contagi – nel secondo maggiore Stato americano, dove viene sono un milione le dosi di vaccino somministrate alla settimana. E dopo il Texas, anche il Mississippi revoca l’obbligo di mascherine anti Covid e consente alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Soltanto California e New York hanno superato ilper numero di vittime del Covid, che nel Lone Star State sono state più di 42mila. Eppure ilGregha deciso di rimuoveredella mascherina – in vigore da luglio – e le restrizioni imposte per contenere la pandemia, e di riaprire tutte le attività “al 100% della loro capacità” a partire dal 10. Una decisione che segue il calo del numero dei casi – nell’ultima giornata sono stati registrati più di 8mila contagi – nel secondo maggiore Stato americano, dove viene sono un milione le dosi di vaccino somministrate alla settimana. E dopo il, anche ilrevocadianti Covid e consente alle ...

Adnkronos : #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - carpiko : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - Tele_Nicosia : Covid Usa, in Texas stop mascherine e riaprono le attività - leoberthi : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività -