Usa, sono tre le donne che accusano Cuomo di molestie (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Nuove accuse di molestie a carico di Andrew Cuomo. A formularle, un'altra giovane donna, Anna Ruch, che ricorda - in un'intervista al 'New York Times' - di essersi sentita "confusa, scioccata ed imbarazzata" per le avances del governatore di New York durante un affollato ricevimento di nozze nel settembre 2019. Non lo conosceva, ha spiegato, e la sua prima impressione era stata abbastanza positiva. Il governatore aveva brindato agli sposi, e Ruch - oggi 33enne - lo aveva ringraziato per le sue gentili parole sui suoi amici. A quel punto Cuomo aveva messo la mano sulla parte bassa della schiena della giovane donna, che l'aveva allontanata. Un atteggiamento giudicato 'aggressivo' dal governatore - ricostruisce il giornale citando le parole di lei - che le aveva preso il viso tra le mani e le aveva chiesto se potesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) (Adnkronos) - Nuove accuse dia carico di Andrew. A formularle, un'altra giovane donna, Anna Ruch, che ricorda - in un'intervista al 'New York Times' - di essersi sentita "confusa, scioccata ed imbarazzata" per le avances del governatore di New York durante un affollato ricevimento di nozze nel settembre 2019. Non lo conosceva, ha spiegato, e la sua prima impressione era stata abbastanza positiva. Il governatore aveva brindato agli sposi, e Ruch - oggi 33enne - lo aveva ringraziato per le sue gentili parole sui suoi amici. A quel puntoaveva messo la mano sulla parte bassa della schiena della giovane donna, che l'aveva allontanata. Un atteggiamento giudicato 'aggressivo' dal governatore - ricostruisce il giornale citando le parole di lei - che le aveva preso il viso tra le mani e le aveva chiesto se potesse ...

