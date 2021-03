Usa, il Texas elimina l’obbligo delle mascherine. Il governatore repubblicano Abbott: “Dal 10 marzo si riapre tutto” (Di martedì 2 marzo 2021) Soltanto California e New York hanno superato il Texas per numero di vittime del Covid, che nel Lone Star State sono state più di 42mila. Eppure il governatore repubblicano Greg Abbott ha deciso di rimuovere l’obbligo della mascherina – in vigore da luglio – e le restrizioni imposte per contenere la pandemia, e di riaprire tutte le attività “al 100% della loro capacità” a partire dal 10 marzo. Una decisione che segue il calo del numero dei casi – nell’ultima giornata sono stati registrati più di 8mila contagi – nel secondo maggiore Stato americano, dove viene sono un milione le dosi di vaccino somministrate alla settimana. “È chiaro dalle guarigioni, dalle vaccinazioni, dalla riduzione dei ricoveri e dalle pratiche sicure che i texani stanno mettendo in campo, che le disposizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Soltanto California e New York hanno superato ilper numero di vittime del Covid, che nel Lone Star State sono state più di 42mila. Eppure ilGregha deciso di rimuoveredella mascherina – in vigore da luglio – e le restrizioni imposte per contenere la pandemia, e di riaprire tutte le attività “al 100% della loro capacità” a partire dal 10. Una decisione che segue il calo del numero dei casi – nell’ultima giornata sono stati registrati più di 8mila contagi – nel secondo maggiore Stato americano, dove viene sono un milione le dosi di vaccino somministrate alla settimana. “È chiaro dalle guarigioni, dalle vaccinazioni, dalla riduzione dei ricoveri e dalle pratiche sicure che i texani stanno mettendo in campo, che le disposizioni ...

Adnkronos : #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - carpiko : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - Tele_Nicosia : Covid Usa, in Texas stop mascherine e riaprono le attività - leoberthi : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività - Loris78923987 : RT @Adnkronos: #COVID19 #Usa, in #Texas stop #mascherine e riaprono le attività -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Texas Madre fa arrestare il figlio per omicidio: le prove fornite dalla donna alla polizia Una madre ha aiutato la Polizia ad arrestare il figlio il quale pare avesse commesso un omicidio: la vittima era un ragazzo di 19 anni. Una donna, in Texas (Usa), ha avuto il coraggio di compiere un gesto che non in molti avrebbero fatto. Madre di un ragazzo di 17 anni, ha aiutato la polizia ad arrestarlo . Il giovane avrebbe ucciso nel corso di ...

Lo scontro tra Stati Uniti e Cina per il controllo delle terre rare Più a Sud un secondo soggetto, la USA Rare Earth, sta lavorando all'apertura di un centro estrattivo in Texas, il Round Top che secondo l'azienda potrebbe godere di lunga vita: 20 anni per estrarre ...

Covid Usa, in Texas stop mascherine e riaprono le attività Adnkronos Usa: dopo Texas anche Missisippi revoca obbligo mascherine anti-Covid Dopo il Texas, anche lo Stato del Mississippi revoca l'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid. Lo ha annunciato il governatore ...

Covid Usa, in Texas stop mascherine e riaprono le attività Niente più obbligo di indossare la mascherina in Texas per proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore del Texas Greg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior p ...

Una madre ha aiutato la Polizia ad arrestare il figlio il quale pare avesse commesso un omicidio: la vittima era un ragazzo di 19 anni. Una donna, in), ha avuto il coraggio di compiere un gesto che non in molti avrebbero fatto. Madre di un ragazzo di 17 anni, ha aiutato la polizia ad arrestarlo . Il giovane avrebbe ucciso nel corso di ...Più a Sud un secondo soggetto, laRare Earth, sta lavorando all'apertura di un centro estrattivo in, il Round Top che secondo l'azienda potrebbe godere di lunga vita: 20 anni per estrarre ...Dopo il Texas, anche lo Stato del Mississippi revoca l'obbligo di indossare le mascherine anti-Covid. Lo ha annunciato il governatore ...Niente più obbligo di indossare la mascherina in Texas per proteggersi dal coronavirus. Lo ha annunciato il governatore del Texas Greg Abbott, che ha emesso un ordine esecutivo che revoca la maggior p ...