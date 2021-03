USA, boom di vaccinazioni e contagi in calo: primo paese Covid-free? (Di martedì 2 marzo 2021) La campagna di vaccinazione negli USA procede spedita e ad alta velocità: registrato numero basso di contagi e di morti. primo paese Covid-free? Gli USA viaggiano spediti nella campagna di vaccinazione anti-Covid: sono già oltre 100 milioni i cittadini vaccinati contro il SARS-CoV-2. Un risultato strepitoso e fa pensare alla possibile che il paese americano possa essere il primo ad uscire dalla situazione di pandemia da qui alla fine dell’anno. Il Presidente Joe Biden aveva annunciato qualche giorno fa che l’obiettivo è chiudere la campagna di vaccinazione entro dicembre 2021, salvo imprevisti. L’ipotesi cresce a vista d’occhio anche stando ai contagi che emergono dai bollettini quotidiani. Nella giornata di lunedì 1 marzo, gli ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) La campagna di vaccinazione negli USA procede spedita e ad alta velocità: registrato numero basso die di morti.? Gli USA viaggiano spediti nella campagna di vaccinazione anti-: sono già oltre 100 milioni i cittadini vaccinati contro il SARS-CoV-2. Un risultato strepitoso e fa pensare alla possibile che ilamericano possa essere ilad uscire dalla situazione di pandemia da qui alla fine dell’anno. Il Presidente Joe Biden aveva annunciato qualche giorno fa che l’obiettivo è chiudere la campagna di vaccinazione entro dicembre 2021, salvo imprevisti. L’ipotesi cresce a vista d’occhio anche stando aiche emergono dai bollettini quotidiani. Nella giornata di lunedì 1 marzo, gli ...

