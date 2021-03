Usa, Biden: “Vaccini a tutti gli americani entro fine maggio”. In Texas e Mississippi via l’obbligo delle mascherine (Di martedì 2 marzo 2021) “Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza Vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio, oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza per tutti gli americani entro la fine di maggio“. Joe Biden anticipa di due mesi il limite entro il quale saranno vaccinati tutti i cittadini Usa con almeno una dose e ha precisato che l’obiettivo è che ogni educatore e lavoratore del mondo scolastico riceva almeno la prima iniezione entro fine marzo. Le parole del presidente arrivano nel giorno in cui Texas e Mississippi hanno deciso di eliminare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanzapergliladi luglio, oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza pergliladi“. Joeanticipa di due mesi il limiteil quale saranno vaccinatii cittadini Usa con almeno una dose e ha precisato che l’obiettivo è che ogni educatore e lavoratore del mondo scolastico riceva almeno la prima iniezionemarzo. Le parole del presidente arrivano nel giorno in cuihanno deciso di eliminare ...

