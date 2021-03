Usa, amministrazione Biden accusa l’intelligence russa per l’avvelenamento di Navalny e annuncia sanzioni (Di martedì 2 marzo 2021) Il governo statunitense ha accusato l’F.S.B., il servizio di sicurezza federale russo, per l’avvelenamento di Aleksej Navalny, nemico numero uno di Vladimir Putin. Il presidente americano, Joe Biden, ha inoltre annunciato sanzioni contro il Cremlino per l’attacco e per l’incarcerazione dell’oppositore. Le sanzioni, prese “in stretta collaborazione con l’Ue”, non colpiscono direttamente Putin, ma sono state imposte a sette alti funzionari russi e sono “un chiaro segnale” verso Mosca, ha spiegato un dirigente americano protetto dall’anonimato. “Ripetiamo il nostro appello ad una liberazione immediata e senza condizioni di Alexei Navalny”, ha detto. I funzionari sanzionati sono: Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo russo, Igor Krasnov, ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Il governo statunitense hato l’F.S.B., il servizio di sicurezza federale russo, perdi Aleksej, nemico numero uno di Vladimir Putin. Il presidente americano, Joe, ha inoltretocontro il Cremlino per l’attacco e per l’incarcerazione dell’oppositore. Le, prese “in stretta collaborazione con l’Ue”, non colpiscono direttamente Putin, ma sono state imposte a sette alti funzionari russi e sono “un chiaro segnale” verso Mosca, ha spiegato un dirigente americano protetto dall’anonimato. “Ripetiamo il nostro appello ad una liberazione immediata e senza condizioni di Alexei”, ha detto. I funzionari sanzionati sono: Alexander Bastrykin, capo del comitato investigativo russo, Igor Krasnov, ...

Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Biden è pronto imporre sanzioni alla Russia per il caso Navalny. Lo riportano fonti dell'amminis… - Treccani : Il cambio di amministrazione negli USA avvicina la resa dei conti fiscale con i colossi digitali, ma la soluzione n… - Agenzia_Ansa : Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha 'autorizzato' un'operazione per 'catturare o uccidere' il gio… - italiaserait : Usa, amministrazione Biden accusa l’intelligence russa per l’avvelenamento di Navalny e annuncia sanzioni - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente Usa Biden è pronto imporre sanzioni alla Russia per il caso Navalny. Lo riportano fonti dell'amministrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa amministrazione Gli Usa alla Russia: 'Liberate Navalny subito e senza condizioni' ... secondo fonti dell'amministrazione, sono il primo di vari passi del governo Biden "per rispondere a numerosi azioni destabilizzanti". Le misure Usa contro Mosca includono, oltre alle sanzioni nei ...

Quattro motivi per cui l'eccezionalismo dell'azionario USA potrebbe essere vicino alla fine ...avere effetti positivi sui mercati emergenti L'azionario dei mercati emergenti ha sofferto a causa delle tensioni commerciali tra USA e Cina sotto la Presidenza Trump. Ma, con l'Amministrazione Biden,...

Damasco,raid Usa segnale negativo da nuova amministrazione - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa impongono sanzioni a Russia per avvelenamento Navalny Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su persone e società russe in seguito al tentativo da parte di Mosca di uccidere l'oppositore Alexei Navalny con gas nervino. Lo hanno reso noto funzionari del ...

La Casa Bianca: "Punire l'Arabia Saudita per Khashoggi senza distruggere le relazioni" Washington Post, il giornale per cui scriveva il dissidente assassinato, è stato in prima fila nel criticare il fatto che le sanzioni annunciate da Biden non toccano in alcun modo Mbs ...

... secondo fonti dell', sono il primo di vari passi del governo Biden "per rispondere a numerosi azioni destabilizzanti". Le misurecontro Mosca includono, oltre alle sanzioni nei ......avere effetti positivi sui mercati emergenti L'azionario dei mercati emergenti ha sofferto a causa delle tensioni commerciali trae Cina sotto la Presidenza Trump. Ma, con l'Biden,...Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni su persone e società russe in seguito al tentativo da parte di Mosca di uccidere l'oppositore Alexei Navalny con gas nervino. Lo hanno reso noto funzionari del ...Washington Post, il giornale per cui scriveva il dissidente assassinato, è stato in prima fila nel criticare il fatto che le sanzioni annunciate da Biden non toccano in alcun modo Mbs ...