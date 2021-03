Uomini e donne anticipazioni | sfilata al vetriolo in arrivo Cosa succederà?

Leggi su tvsoap

(Di martedì 2 marzo 2021) Tornano a grande richiesta del pubblico le sfilate di. Dopo più di due mesi di assenza, i cavalieri del parterre over sono pronti a calcare la passerella e sfidarsi a colpi di outfit. Tra i partecipanti ci sarà eccezionale anche il tronista Massimiliano, che deciderà di fare un monologo sull’amore. Niente da fare per Giacomo, che – emozionatissimo – darà forfait all’ultimo minuto. Nel bel mezzo dellaassisteremo a una pesante discussione che vedrà come protagonista la dama Maria, che – “colpevole” di aver dato un voto molto alto a Maurizio – verrà apostrofata duramente da Gianni. Secondo lo Sperti, Maria commetterebbe un’ingiustizia se non desse un voto ancor più alto ad Alessandro, il suo attuale corteggiatore. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) La donna allora sentendosi in colpa ...