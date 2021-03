Un’alleanza non basta. Così Biden vuole sfidare la Cina in ambito tech (Di martedì 2 marzo 2021) Con la frase “la democrazia deve prevalere” pronunciata alla Munich Security Conference, il presidente statunitense Joe Biden ha definito le relazioni con la Cina come “un scontro di valori”, democrazia contro autocrazia, come ha efficacemente riassunto il Wall Street Journal. A partire dal settore tecnologico. Basti pensare a quel “divario crescente tra tecno-democrazie e tecno-autocrazie” a cui aveva fatto riferimento il segretario di Stato Antony Blinken davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense parlando, in occasione della sua audizione di conferma, della sfida tra Occidente e Stati Uniti. È lo stesso Wall Street Journal a rivelare gli sforzi che l’amministrazione Biden sta già mettendo in cambio per fronteggiare l’ascesa cinese in settori decisivi per l’economia e la sicurezza nel futuro come i semiconduttori ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Con la frase “la democrazia deve prevalere” pronunciata alla Munich Security Conference, il presidente statunitense Joeha definito le relazioni con lacome “un scontro di valori”, democrazia contro autocrazia, come ha efficacemente riassunto il Wall Street Journal. A partire dal settore tecnologico. Basti pensare a quel “divario crescente tra tecno-democrazie e tecno-autocrazie” a cui aveva fatto riferimento il segretario di Stato Antony Blinken davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense parlando, in occasione della sua audizione di conferma, della sfida tra Occidente e Stati Uniti. È lo stesso Wall Street Journal a rivelare gli sforzi che l’amministrazionesta già mettendo in cambio per fronteggiare l’ascesa cinese in settori decisivi per l’economia e la sicurezza nel futuro come i semiconduttori ...

