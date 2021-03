Un'alleanza non basta. Così Biden vuole sfidare la Cina in ambito tech (Di martedì 2 marzo 2021) ...al quotidiano statunitense. Il che sembra a tutti gli effetti un modo per convincere quei Paesi europei come Germania e Francia che " come raccontato recentemente su Formiche.net e come fatto notare ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) ...al quotidiano statunitense. Il che sembra a tutti gli effetti un modo per convincere quei Paesi europei come Germania e Francia che " come raccontato recentemente su Formiche.net e come fatto notare ...

lucianonobili : “Io non ho difficoltà a raccontare dove vado. Mi spiace solo che si utilizzi la vicenda saudita per coprire le diff… - sandrogozi : Un altro appello per una nuova alleanza riformista e liberal democratica: di nuovo pieno sostegno. Direzione chiara… - giannipittella : L’alleanza PD-M5S-LeU non è sufficiente perché lascia fuori i riformisti. Lo affermo in un'intervista rilasciata a… - UmbertoPagliara : RT @lageloni: Se vogliamo parlare di politica, il sondaggio di ieri non dimostra che l’alleanza Pd-5Stelle è sbagliata ma che Conte è popol… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Un’alleanza non basta. Così Biden vuole sfidare la Cina in ambito tech Alleanze flessibili, a geometrie variabili e, se… -