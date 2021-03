Una Vita, anticipazioni spagnole: tragedia ad Acacias (Di martedì 2 marzo 2021) Ad Acacias, si sa, non mancano mai i colpi di scena e alcuni si rivelano del tutto inaspettati e clamorosi, come quello che presto terrà il pubblico italiano di Una Vita con il fiato sospeso. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, infatti, annunciano un'imminente tragedia che scuoterà il quartiere e toccherà da vicino Felipe e Genoveva. La coppia, proprio nel corso delle ultime puntate, si è ricongiunta e le macchinazioni della donna per allontanare per sempre l'avvocato da Marcia sono andate a buon fine. Adesso la Salmeron può gioire accanto all'uomo che ama, mentre la Sampaio sarà sempre più rassegnata a rimanere accanto a Santiago, il marito, nonostante sospetti che non sia la sua vera identità. Tuttavia, la felicità di Genoveva non sarà destinata a durare molto. Gli spoiler ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 marzo 2021) Ad, si sa, non mancano mai i colpi di scena e alcuni si rivelano del tutto inaspettati e clamorosi, come quello che presto terrà il pubblico italiano di Unacon il fiato sospeso. Ledella soap opera di Canale 5, infatti, annunciano un'imminenteche scuoterà il quartiere e toccherà da vicino Felipe e Genoveva. La coppia, proprio nel corso delle ultime puntate, si è ricongiunta e le macchinazioni della donna per allontanare per sempre l'avvocato da Marcia sono andate a buon fine. Adesso la Salmeron può gioire accanto all'uomo che ama, mentre la Sampaio sarà sempre più rassegnata a rimanere accanto a Santiago, il marito, nonostante sospetti che non sia la sua vera identità. Tuttavia, la felicità di Genoveva non sarà destinata a durare molto. Gli spoiler ...

