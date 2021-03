UNA VITA, anticipazioni dal 7 al 12 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 7 a venerdì 12 marzo 2021: Tutta Acacias è ammaliata da Maite; a una merenda al ristorante l’artista e Camino si conoscono. Ursula sta sempre peggio, vede e parla con Donna Cayetana. Genoveva se la trova in casa e le intima di andarsene, ma Ursula diventa violenta e la aggredisce. Per fortuna, Felipe interviene per separarle. Bellita si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e vuole fare qualcosa per aiutarla. Cinta aiuta José a provare la sua nuova parte, quella del re di Giudea. I Dominguez sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo. Le signore cominciano a guardare Maite con diffidenza, perché l’artista ha inVITAto i signori nel suo atelier. Maite scopre che Camino disegna e si offre di darle qualche ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 marzo 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 7 a venerdì 12: Tutta Acacias è ammaliata da Maite; a una merenda al ristorante l’artista e Camino si conoscono. Ursula sta sempre peggio, vede e parla con Donna Cayetana. Genoveva se la trova in casa e le intima di andarsene, ma Ursula diventa violenta e la aggredisce. Per fortuna, Felipe interviene per separarle. Bellita si sente in colpa per le condizioni precarie in cui vive Margarita e vuole fare qualcosa per aiutarla. Cinta aiuta José a provare la sua nuova parte, quella del re di Giudea. I Dominguez sembrano aver ritrovato la serenità di un tempo. Le signore cominciano a guardare Maite con diffidenza, perché l’artista ha into i signori nel suo atelier. Maite scopre che Camino disegna e si offre di darle qualche ...

