Una Vita, anticipazioni 3 marzo: un nuovo arrivo ad Acacias (Di martedì 2 marzo 2021) Un nuovo arrivo destinato a rivoluzionare e sconvolgere Acacias sarà al centro della puntata di Una Vita di mercoledì 3 marzo. Le anticipazioni della soap opera in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5, raccontano che nel quartiere farà il suo ingresso una donna anticonformista e intraprendente che susciterà sguardi curiosi, ma anche molto critici e perplessi, ossia Maite. La nuova arrivata, Maite attirerà su di sé gli occhi di tutti soprattutto per il suo modo di vestire e le sue abitudini poco convenzionali. La donna si sistemerà in uno degli appartamenti di proprietà di Liberto, che prenderà in affitto, e subito proverà a socializzare provando a conoscere i vicini di Acacias. La sua presenza per le strade del quartiere darà Vita a ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Undestinato a rivoluzionare e sconvolgeresarà al centro della puntata di Unadi mercoledì 3. Ledella soap opera in onda tutti i giorni, tranne il sabato, su Canale 5, raccontano che nel quartiere farà il suo ingresso una donna anticonformista e intraprendente che susciterà sguardi curiosi, ma anche molto critici e perplessi, ossia Maite. La nuova arrivata, Maite attirerà su di sé gli occhi di tutti soprattutto per il suo modo di vestire e le sue abitudini poco convenzionali. La donna si sistemerà in uno degli appartamenti di proprietà di Liberto, che prenderà in affitto, e subito proverà a socializzare provando a conoscere i vicini di. La sua presenza per le strade del quartiere daràa ...

