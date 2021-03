Una Vita | 2 marzo 2021 | anticipazioni puntata di oggi

(Di martedì 2 marzo 2021) Una, 2: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 2: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcellina è partita e ha affidato a Servante la cura del chiosco. L’uomo le ha promesso che andrà tutto bene e che anzi, l’attività con lui andrà anche meglio di prima. Il locandiere però con le sue idee strambe darà prova ancora una volta delle sue scarse capacità imprenditoriali tanto da far preoccupare Fabiana e Camino. Nel frattempo, Fabiana sarà sempre più preoccupata anche per Ursula. La Dicenta ha completamente perso il senno: parla da sola, complotta e grida vendetta contro l’intera Acacias. ...

