Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 2 marzo | Franco aiuta Nunzio

anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 2 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Franco riesce a tirare fuori dai guai Nunzio anche grazie alla collaborazione di una persona inaspettata. Recuperati i soldi necessari ad estinguere il debito del figlio, grazie all'aiuto di una persona inaspettata. Franco parte con Nunzio alla volta della Sicilia ma una richiesta imprevista

