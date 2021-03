UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dall’8 al 12 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021: Alberto deve fronteggiare le richieste della sempre più esigente Barbara Filangieri. Dopo un teso confronto con Lara, Ferri si rende conto che per lui i problemi sono solo iniziati… Raffaele riferisce a Diego l’esito del confronto con don Giuseppe riguardo alla possibile società tra i due, avendo così anche modo di scoprire un lato inedito e privato dell’artigiano. Rossella si affanna per riscrivere la sua tesi, senza sapere che Ilaria sta cercando di rovinare la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano di nuovo vicini. Ferri inizia a convincersi che gli incidenti ai Cantieri non siano per nulla casuali e cerca di capire chi possa esserci dietro. Un’inaspettata apertura di Niko verso Susanna fa ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 marzo 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 8 a venerdì 12: Alberto deve fronteggiare le richieste della sempre più esigente Barbara Filangieri. Dopo un teso confronto con Lara, Ferri si rende conto che per lui i problemi sono solo iniziati… Raffaele riferisce a Diego l’esito del confronto con don Giuseppe riguardo alla possibile società tra i due, avendo così anche modo di scoprire un lato inedito e privato dell’artigiano. Rossella si affanna per riscrivere la sua tesi, senza sapere che Ilaria sta cercando di rovinare la sua carriera universitaria. Patrizio e Clara si ritrovano di nuovo vicini. Ferri inizia a convincersi che gli incidenti ai Cantieri non siano per nulla casuali e cerca di capire chi possa esserci dietro. Un’inaspettata apertura di Niko verso Susanna fa ...

