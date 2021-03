Un Posto al Sole, anticipazioni 2 marzo 2021: richieste e ritorni (Di martedì 2 marzo 2021) Trama Un Posto al Sole oggi 2 marzo 2021 con alcuni disaccordi ma anche delle richieste inaspettate per Franco Boschi. Il debito di Boschi con Ferri Nuova settimana Un Posto al Sole con la puntata di oggi 2 marzo 2021 che darà seguito a moltissimi avvenimenti a Palazzo Palladini. Dove eravamo rimasti? Come sappiamo Nunzio Cammarota è arrivato a Napoli di soppiatto, lasciando la Sicilia con la scusa di voler passare del tempo con il padre adottivo Franco Boschi. Ma non è così, infatti il ragazzo ha accumulato dei debiti di gioco molto alti ed è arrivato a Napoli con la convinzione di poter racimolare tutti i soldi e far smettere tutte le minacce rivolte alla madre. Nel frattempo Boschi ha indagato sul figlio proprio perché alcuni ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 marzo 2021) Trama Unaloggi 2con alcuni disaccordi ma anche delleinaspettate per Franco Boschi. Il debito di Boschi con Ferri Nuova settimana Unalcon la puntata di oggi 2che darà seguito a moltissimi avvenimenti a Palazzo Palladini. Dove eravamo rimasti? Come sappiamo Nunzio Cammarota è arrivato a Napoli di soppiatto, lasciando la Sicilia con la scusa di voler passare del tempo con il padre adottivo Franco Boschi. Ma non è così, infatti il ragazzo ha accumulato dei debiti di gioco molto alti ed è arrivato a Napoli con la convinzione di poter racimolare tutti i soldi e far smettere tutte le minacce rivolte alla madre. Nel frattempo Boschi ha indagato sul figlio proprio perché alcuni ...

