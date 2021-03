Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.30 – Spezia, parla Italiano – L’allenatore degli aquilotti ha analizzato la pesante sconfitta subita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni Ore 22.45 – Juventus, parla Pirlo – Il tecnico bianconero ha festeggiato il successo agevole con lo Spezia. Le sue parole Ore 21.30 – Genoa Sampdoria a rischio rinvio? – Emergono perplessità a seguito del caso di positività al Coronavirus nel gruppo-squadra blucerchiato. Lo scenario Ore 19.29 – Lazio-Torino, non si gioca – L’arbitro Piccinini ha decretato il mancato svolgimento di Lazio-Torino. I giocatori sono ufficialmente liberi di lasciare lo stadio Olimpico. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Ore 19.12 – Un positivo nella Sampdoria ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Spezia, parla Italiano – L’allenatore degli aquilotti ha analizzato la pesante sconfitta subita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni Ore 22.45 – Juventus, parla Pirlo – Il tecnico bianconero ha festeggiato il successo agevole con lo Spezia. Le sue parole Ore 21.30 – Genoa Sampdoria a rischio rinvio? – Emergono perplessità a seguito del caso di positività al Coronavirus nel gruppo-squadra blucerchiato. Lo scenario Ore 19.29 – Lazio-Torino, non si gioca – L’arbitro Piccinini ha decretato il mancato svolgimento di Lazio-Torino. I giocatori sono ufficialmente liberi di lasciare lo stadio Olimpico. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Ore 19.12 – Un positivo nella Sampdoria ...

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Il cancelliere austriaco Kurz: per i vaccini non faremo più affidamento sull’Ue… - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - Mariari30057064 : RT @MinervaMcGrani1: - JPCK72 : RT @MinervaMcGrani1: -