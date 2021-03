Twitter contro le fake news sul Covid: etichettati i post che diffondono disinformazione (Di martedì 2 marzo 2021) Una lotta contro la disinformazione sui social contro le fake news sul Covid. Twitter afferma infatti di aver iniziato a etichettare i tweet che includono informazioni fuorvianti sui vaccini e di ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Una lottalasui sociallesulafferma infatti di aver iniziato a etichettare i tweet che includono informazioni fuorvianti sui vaccini e di ...

DantiNicola : Ieri a centinaia hanno protestato contro l'ennesimo processo farsa ai 47 attivisti la cui unica colpa è quella di a… - ZZiliani : Il gol di #Zielinski appena annullato per fuorigioco attivo di #Insigne, che disturba la visuale del portiere, è ug… - Giorgiolaporta : Adesso tutti contro #Arcuri: fino a ieri ne esaltavano le capacità taumaturgiche e ora se lo incontrano per strada… - Biancarosabesso : RT @GiorgiaMeloni: Trasbordo di migranti in cambio di soldi? Accusa gravissima della Procura di Ragusa alla Mare Jonio. FDI chiede risposte… - luigitecnologo : Campagna contro la #DittaturaDigitale che vuole limitare internet perchè le persone sono stupide… -