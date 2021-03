Twitch | la marina militare USA presa di mira durante la diretta ' Women Of Warzone' con emoticon di bombe

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 marzo 2021) LaUSA ha disattivato la chat di testoladel boot camp "of", e così alcuni spettatori hanno iniziato a spammare la chat con emoji die fuoco. Le sessioni di boot camp erano in preparazione per un torneo Call of Dutycon montepremi di $ 10.000, aperto al pubblico, che laospiterà l'8 marzo. "Per celebrare la Giornata internazionale della donna, laamericana ha scelto di difendere l'incredibileof", si legge in una descrizione dell'evento. La più recentestreaming includeva diversi round diinframmezzati da brevi interviste con ...