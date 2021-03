Turismo, Italia in svendita: gli squali stranieri fanno incetta di hotel e strutture (Di martedì 2 marzo 2021) Tra lockdown e una gestione folle della pandemia, l’Italia è il Paese che rischia di pagare il prezzo più alto in termini di Turismo. E non solo per quel che riguarda l’afflusso di visitatori, ma anche e soprattutto per quel che riguarda il nostro patrimonio alberghiero e ricettivo. Siamo un Paese in svendita. I ricchi fondi stranieri stanno approfittando della crisi e dei proprietari che hanno bisogno di liquidità per fare incetta di strutture. Oltre il danno, la beffa. Perché quando il Turismo ripartirà, a guadagnarci saranno loro. Gli squali. Oltre 125 miliardi. È il valore immobiliare degli hotel a 3, 4 e 5 stelle in Italia. Un patrimonio enorme che è stato letteralmente divorato dal Covid e dalle scelte del ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 marzo 2021) Tra lockdown e una gestione folle della pandemia, l’è il Paese che rischia di pagare il prezzo più alto in termini di. E non solo per quel che riguarda l’afflusso di visitatori, ma anche e soprattutto per quel che riguarda il nostro patrimonio alberghiero e ricettivo. Siamo un Paese in. I ricchi fondistanno approfittando della crisi e dei proprietari che hanno bisogno di liquidità per faredi. Oltre il danno, la beffa. Perché quando ilripartirà, a guadagnarci saranno loro. Gli. Oltre 125 miliardi. È il valore immobiliare deglia 3, 4 e 5 stelle in. Un patrimonio enorme che è stato letteralmente divorato dal Covid e dalle scelte del ...

