Treviso, incidente mortale: morta mamma 39enne, in auto anche la figlia di 6 anni (Di martedì 2 marzo 2021) . Non ce l'ha fatta Stefania Bonaldo, la donna di 39 anni rimasta coinvolta nell'incidente domenica sera a Paese, in provincia di Treviso, mentre viaggiava in auto con la bimba di 6 anni, che è invece fuori pericolo. Terrificante lo schianto tra la sua Fiat Palio e una Volkswagen Polo guidata da un 19enne. incidente mortale nella serata di domenica nel Trevigiano. Nello schianto frontale tra due macchina ha perso la vita una donna di 39 anni, Stefania Bonaldo, di Volpago del Montello. La donna viaggiava in auto con la figlioletta di 6 anni, che fortunatamente è rimasta illesa. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 del 28 febbraio lungo via Baldrocco.

