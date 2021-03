Tre volanti della polizia seguono Orietta Berti | che è caduta nelle prove | un Sanremo sfortunato?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 2 marzo 2021) La povera cantante è stata protagonista di una spiacevole vicenda con le forze dell’ordine: a poche ore dall’inizio del Festival di, ha anche specificato che non scenderà la scalinata dopo quello è accaduto durante leSembra che questo festival non stia proprio iniziato nel modo migliore per. La storica cantante, che quest’anno parteciperà alla kermesse musicale con il brano ‘Quando ti sei innamorato’, è stata protagonista di un’assurda vicenda collegata proprio all’evento. La diatriba con laprima del festival Ospite nel programma in onda su Rai 1 ‘La vita in diretta’, è stata la stessa cantante a raccontare la diatriba avvenuta con le forze dell’ordine proprio poco prima del festival. Era domenica sera e...