«Trattamenti inumani» | la Corte europea condanna il governo Orban

(Di martedì 2 marzo 2021) L’Ungheria ha sottoposto auna famiglia di richiedenti asilo, detenuta, tra l’aprile e l’agosto del 2017, nella zona di transito di Roszke, al confine con la Serbia. Lo ha stabilito ladei diritti umani che hato l’Ungheria a risarcire alla famiglia vittima «di numerose violazioni» 28mila e 500 euro per danni morali. Ilsecondo i giudici non ha fornito quantità di cibo sufficienti al padre, e hanno fatto vivere gli altri membri, una donna … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

... perché il diritto alla vita ed il divieto di trattamenti inumani e degradanti valgono a prescindere dalla bandiera della nave soccorritrice e dalla latitudine della posizione nella quale si ...La prevenzione di maltrattamenti nei confronti di persone private della libertà in Europa è un obiettivo del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o ...STRASBURGO - L'Ungheria ha sottoposto a trattamenti inumani una famiglia di richiedenti asilo, detenuta, tra l'aprile e l'agosto del 2017, nella zona di transito di Roszke, al confine con la Serbia.