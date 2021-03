Tragico frontale con la volante della Polizia | Sheena muore a 14 anni | si indaga per omicidio stradale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021) L’inseguimento sulle tracce dei banditi che poco prima avevano messo a segno un furto in una tabaccheria a Tivoli, poi lo scontro fatale con un’auto “estranea” ai fatti. Un impatto tra lae una Fiat Punto Grigia che non ha lasciato scampo aLossetto, la ragazza di 14che ha perso la vita ieri nell’incidente avvenuto in via Salone, a Roma. La giovane era a bordovettura con la sua famiglia: alla guida c’era il padre Daniele, accanto a lui la madre Lucia Zito. Nel sedile dietro, insieme alla 14enne, il fratello maggiore Giosuè di 20: tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ma le condizioni disono subito apparse critiche e nonostante i tentativi per ...