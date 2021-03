Torvaianica, secondo inseguimento dei Carabinieri in due giorni: 21enne raggiunto e fermato a Campo Ascolano (Di martedì 2 marzo 2021) Droga a Pomezia i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 21enne romano, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. fermato a Torvaianica Il giovane è stato sorpreso sul lungomare di Torvaianica mentre, a bordo bordo della propria autovettura, cedeva un involucro ad un altro ragazzo, ricevendone in cambio alcune banconote. Appena i militari dell’Arma sono intervenuti, il giovane acquirente è fuggito a piedi. Il ragazzo alla guida si è invece dato alla fuga dando vita a un breve inseguimento terminato a Campo Ascolano. Il sequestro Qui il pusher è stato fermato dai Carabinieri che lo hanno sottoposto a una perquisizione. Nell’abitacolo, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Droga a Pomezia idella Compagnia di Pomezia hanno arrestato unromano, per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane è stato sorpreso sul lungomare dimentre, a bordo bordo della propria autovettura, cedeva un involucro ad un altro ragazzo, ricevendone in cambio alcune banconote. Appena i militari dell’Arma sono intervenuti, il giovane acquirente è fuggito a piedi. Il ragazzo alla guida si è invece dato alla fuga dando vita a un breveterminato a. Il sequestro Qui il pusher è statodaiche lo hanno sottoposto a una perquisizione. Nell’abitacolo, i ...

