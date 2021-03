«Torniamo a fare la seta italiana in Italia» (Di martedì 2 marzo 2021) Scomparsa dal nostro Paese 50 anni fa, l'industria di trasformazione del bozzolo sta cercando di recuperare il terreno perduto. Grazie a un laboratorio del più grande ente Italiano di ricerca agricola, il Crea di Padova. Come spiega in quest'intervista Silvia Cappellozza, la massima esperta Italiana di bachicoltura. Il primo è stato il Veneto, che attraverso il Crea di Padova, il più importante ente Italiano di ricerca per l'agricoltura, sta provando a rilanciare la sericoltura attraverso processi di formazione, meccanizzazione e riorganizzazione delle attività agricole. Ma si sta muovendo anche il Trentino, dove a Rovereto il neonato Distretto della seta del Basso Trentino sta per dar vita al primo orto urbano in cui reintrodurre i gelsi e la coltura dei bachi da seta. In Calabria, ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Scomparsa dal nostro Paese 50 anni fa, l'industria di trasformazione del bozzolo sta cercando di recuperare il terreno perduto. Grazie a un laboratorio del più grande enteno di ricerca agricola, il Crea di Padova. Come spiega in quest'intervista Silvia Cappellozza, la massima espertadi bachicoltura. Il primo è stato il Veneto, che attraverso il Crea di Padova, il più importante enteno di ricerca per l'agricoltura, sta provando a rilanciare la sericoltura attraverso processi di formazione, meccanizzazione e riorganizzazione delle attività agricole. Ma si sta muovendo anche il Trentino, dove a Rovereto il neonato Distretto delladel Basso Trentino sta per dar vita al primo orto urbano in cui reintrodurre i gelsi e la coltura dei bachi da. In Calabria, ...

«Torniamo a fare la seta italiana in Italia» Panorama

