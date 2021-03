Torino, tamponi tutti negativi ma niente partenza. Intanto la Lazio dirama i convocati (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio - Torino non si giocherà. Almeno oggi alle 18.30 quando era in programma il primo anticipo del turno infrasettimanale. Per i granata però c'è una buna notizia: sono tutti negativi gli ultimi ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021)non si giocherà. Almeno oggi alle 18.30 quando era in programma il primo anticipo del turno infrasettimanale. Per i granata però c'è una buna notizia: sonogli ultimi ...

ZZiliani : Siamo in Italia e quindi: - La #Gazzetta, che diede addosso al #Napoli non partito per JuveNapoli, sta ora col… - SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - Fabio_Martini_ : Ora mi preparo i popcorn ?? per vedere come va a finire la storia di Lazio-Torino. Nel frattempo casomai De Laurenti… - basket_torino : COMUNICATO STAMPA La @Reale_Mutua Basket Torino comunica che a seguito del ciclo di tamponi pre-gara previsto dal… - antoruotolo : RT @ZZiliani: Siamo in Italia e quindi: - La #Gazzetta, che diede addosso al #Napoli non partito per JuveNapoli, sta ora col #Torino rimast… -