Torino, incendio nell’ex palazzo Fiat: lunga colonna di fumo sulla città. FOTO (Di martedì 2 marzo 2021) L'incendio si è sviluppato agli ultimi piani dell'ex centro direzionale Fiat di Torino, all'angolo tra corso Ferrucci e corso Peschiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sarebbero feriti Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) L'si è sviluppato agli ultimi piani dell'ex centro direzionaledi, all'angolo tra corso Ferrucci e corso Peschiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sarebbero feriti

repubblica : Barcellona, è una videomaker di Torino l'anarchica accusata di tentato omicidio per l'incendio di un furgone della… - TgrPiemonte : Torino, la colonna di fumo dell'incendio all'ex Fiat Engineering visibile da diversi angoli della città. @TgrRai… - lorepregliasco : Incendio a Torino, ex palazzo Fiat di corso Ferrucci in zona Politecnico - 67quijote : RT @repubblica: Barcellona, è una videomaker di Torino l'anarchica accusata di tentato omicidio per l'incendio di un furgone della polizia:… - TgrPiemonte : RT @ArpaPiemonte: Incendio a Torino: dalle prime analisi effettuate con strumentazione da campo non si è rilevato incremento dei valori di… -