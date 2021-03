Torino | esplosione e incendio all’ex centro direzionale FIAT – VIDEO

(Di martedì 2 marzo 2021) Paura a: ildelle immagini spaventose di quanto accaduto. Momenti di vera paura nel pomeriggio di oggi si sono respirati nel pienodi: le immagini mostrano l’e successivo. Non ci sarebbero in ogni caso persone coinvolte. Il grosso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Andrea751201 : RT @Davidone74: Esplosione e incendio a Torino, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso Ferrucci - Man115tn1 : RT @Davidone74: Esplosione e incendio a Torino, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso Ferrucci - Davidone74 : Esplosione e incendio a Torino, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso Ferrucci - aranciaverde : RT @repubblica: Esplosione e incendio a Torino, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso Ferrucci: La colonna di fumo si vede… - IFlck : RT @repubblica: Esplosione e incendio a Torino, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso Ferrucci: La colonna di fumo si vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino esplosione

Fiamme in corso Ferrucci a. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scatenatesi all'ultimo piano dell'... 'Abbiamo visto prima il fumo, poi sentito un'mentre ci stavamo ...Leggi anchee incendio a, brucia l'ultimo piano del centro direzionale di corso FerrucciPaura a Torino, esplosione e incendio all'ex centro direzionale FIAT: il video delle immagini spaventose di quanto accaduto.In un filmato la fiammata sulla palazzina di corso Peschiera. Centinaia di impiegati si sono riversati in strada, anche se molti erano già fuori ufficio per la pausa pranzo ...