Torino bloccato dall’ASL, ma la Lega non rinvia: caos Serie A (Di martedì 2 marzo 2021) Una sola certezza: Lazio-Torino non si giocherà. Si va verso la sconfitta a tavolino per i granata: ennesima occasione sprecata di una stagione maledetta La partita tra Lazio e Torino non verrà disputata: questa è l’unica certezza dopo giorni di confusione, lettere, riunioni e comunicazioni più o meno ufficiali. L’Asl di Torino non ha dato il via libera ai giocatori di Davide Nicola per la ripresa degli allenamenti, tantomeno per lo spostamento verso Roma per l’anticipo delle 18,30. Dal canto suo la Lega Serie A non appare intenzionata a rinviare la partita, come espresso chiaramente dal presidente Dal Pino che, tuttavia, ha dovuto ammettere come il precedente di Juventus-Napoli abbia fondamentalmente creato un precedente. Lo scenario che si aprirà sarà, con tutta ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) Una sola certezza: Lazio-non si giocherà. Si va verso la sconfitta a tavolino per i granata: ennesima occasione sprecata di una stagione maledetta La partita tra Lazio enon verrà disputata: questa è l’unica certezza dopo giorni di confusione, lettere, riunioni e comunicazioni più o meno ufficiali. L’Asl dinon ha dato il via libera ai giocatori di Davide Nicola per la ripresa degli allenamenti, tantomeno per lo spostamento verso Roma per l’anticipo delle 18,30. Dal canto suo laA non appare intenzionata are la partita, come espresso chiaramente dal presidente Dal Pino che, tuttavia, ha dovuto ammettere come il precedente di Juventus-Napoli abbia fondamentalmente creato un precedente. Lo scenario che si aprirà sarà, con tutta ...

