Tommaso Zorzi nuova avventura dopo il Gf Vip | parola di Maria De Filippi

(Di martedì 2 marzo 2021)fresco vincitore del Grande Fratello Vip potrebbe essere in procinto di ricevere un proposta proprio daDe, Fonte foto: Instagram (@)Ieri sera si è concluso il Grande Fratello Vip con la vittoria del giovane influencer seguito da Pierpaolo e Stefania Orlando, una vittoria data per scontata da molti e finalmente raggiunta da. Oggi a poche ore di distanza dalla serata che ha chiuso quasi sei mesi del reality di Canale Cinque circolano le prime indiscrezioni su quello che riguarda il futuro lavorativo del giovane ex gieffino. Tra le tante cose, pare che a cercarlo èDe, che nelle settimane passato si è anche ...

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - louisshappy : Ciao @tommaso_zorzi ti amo - _rainbow_Larry_ : RT @LyHs13: Tommy se sei su Twitter non puoi perderti questo video?? #tzvip @tommaso_zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Dayane Mello non ce l'ha fatta: la modella brasiliana non è riuscita a vincere il Grande Fratello Vip . Sulla parte più alta del podio ci è finito, l'influencer milanese protagonista assoluta di questa quinta edizione del reality La Mello, che è arrivata quarta, potrebbe presto consolarsi in altro modo. "Voleva vincere? Ma vaf***".Molto più di un'amicizia.non ha mai nascosto i sentimenti maturati per Francesco Oppini all'interno del Grande Fratello Vip . E, anche una volta fuori da vincitore, non ha cambiato idea. 'Francesco è stato il ...Il vincitore del Grande Fratello Vip 2020-2021 Tommaso Zorzi è partito da Roma stamattina per tornare a casa a Milano. E anche il rientro in auto del giovane influencer che ha spopolato alla quinta ...Tommaso Zorzi potrebbe essere il prossimo presentatore di Temptation Island il reality dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi.