Tiro a volo, Coppa del Mondo Il Cairo: la spagnola Fatima Galvez vince nel trap femminile

Risuona l'inno spagnolo a Il Cairo (Egitto), dove è in corso di svolgimento la prima tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo. Il merito è della spagnola Fatima Galvez che nel concorso di trap femminile si è imposta al termine di una lunga battaglia. Con lo score di 44/50 +5, infatti, la shooters di Baena (Cordoba) è riuscita a spuntarla allo shoot off sulla rivale russa Daria Semianova, fermatasi a un passo dalla gloria (44/50 +4), in un podio completato dall'altra russa presente in concorso, ovvero Ekaterina Subbotina, terza a quota 33/40. Per Fatima Galvez, campionessa del Mondo della specialità nel 2015 ai Mondiali di Lonato, arriva quindi la seconda ...

