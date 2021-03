TikTok ha un nuovo consiglio che si occuperà della sicurezza dei suoi utenti europei (Di martedì 2 marzo 2021) (immagine: TikTok)TikTok ha presentato il Safety Advisory Council per l’Europa, un consiglio formato da personalità del mondo accademico, della società civile e membri di organizzazioni che avranno il compito di supervisionare le regole della piattaforma e la sua moderazione dei contenuti per garantire la sicurezza degli utenti di TikTok. Il consiglio di sicurezza di TikTok sarà composto inizialmente da 9 membri. Ognuno di essi metterà sul tavolo la propria esperienza per consentire a TikTok di sviluppare nuove linee guida e di individuare le future necessità della community della piattaforma. Ogni aderente al gruppo condividerà la propria visione ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) (immagine:ha presentato il Safety Advisory Council per l’Europa, unformato da personalità del mondo accademico,società civile e membri di organizzazioni che avranno il compito di supervisionare le regolepiattaforma e la sua moderazione dei contenuti per garantire ladeglidi. Ildidisarà composto inizialmente da 9 membri. Ognuno di essi metterà sul tavolo la propria esperienza per consentire adi sviluppare nuove linee guida e di individuare le future necessitàcommunitypiattaforma. Ogni aderente al gruppo condividerà la propria visione ...

cebozzolandia : Comunque TikTok é il mio nuovo Shazam - ronnieesoul : Alle 15 pubblico un nuovo tiktok ???? - oceanvisak : l’unica volta che mi arriva la notifica di un nuovo tiktok di charlie ovviamente sto dormendo :) - ateez_italia_ : [??] Nuovo video su YouTube. - Il gruppo K-Pop ATEEZ sono pronti a sfidarsi nelle nostre Challenge di TikTok! | Cosm… - jennyandthekids : cazzo fa male fa davvero male io mi sono amore vista “grassa” , cioè come non magra. non l’ho mai detto per tipo fa… -