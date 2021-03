Tiffany, la pugliese Icam costruirà l’ascensore nella gioielleria più famosa del mondo All'azienda di Putignano affidata la realizzazione del trasportatore di preziosi nei dieci piani del negozio (Di martedì 2 marzo 2021) I lavori fino a metà 2022 varranno complessivamente 250 milioni di dollari. In questa opera, una parte sarà realizzata da un’impresa pugliese: la Icam di Putignano che dovrà occuparsi di un trasportatore dei gioielli fra i dieci piani dell’edificio della Quinta strada di New York. Un impianto interamente automatizzato per la gestione anche dello stoccaggio Tiffany & Co., gioielleria da ritenersi la più famosa del mondo si affida, dunque, anche alla meccatronica pugliese per adeguare il suo sistema di gestione di un patrimonio immenso. Grande orgoglio da parte di Roberto Bianco, responsabile Icam, secondo una dichiarazione riportata dal Sole 24 ore. L’azienda di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 marzo 2021) I lavori fino a metà 2022 varranno complessivamente 250 milioni di dollari. In questa opera, una parte sarà realizzata da un’impresa: ladiche dovrà occuparsi di undei gioielli fra idell’edificio della Quinta strada di New York. Un impianto interamente automatizzato per la gestione anche dello stoccaggio& Co.,da ritenersi la piùdelsi affida, dunque, anche alla meccatronicaper adeguare il suo sistema di gestione di un patrimonio immenso. Grande orgoglio da parte di Roberto Bianco, responsabile, secondo una dichiarazione riportata dal Sole 24 ore. L’di ...

