The Walking Dead 11: come si concluderà la serie tv? Angela Kang ha un'idea per il finale di stagione (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il teaser trailer che ha anticipato la stagione finale di The Walking Dead, molti si sono chiesti quali saranno i progetti futuri che interesseranno la serie ideata da Frank Darabont. Angela Kang ha parlato della conclusione del serial e di cosa potremo aspettarci dall'opera tratta dai fumetti di Robert Kirkman. The Walking Dead 11 è la conclusione finale: ecco le parole della showrunner Angela Kang La stagione dieci continua con i suoi sei episodi extra, fondamentali per introdurre i prossimi episodi. The Walking Dead 11 questa estate farà il suo debutto con la prima parte, con i primi 8 episodi dei 24 ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il teaser trailer che ha anticipato ladi The, molti si sono chiesti quali saranno i progetti futuri che interesseranno lata da Frank Darabont.ha parlato della conclusione del serial e di cosa potremo aspettarci dall'opera tratta dai fumetti di Robert Kirkman. The11 è la conclusione: ecco le parole della showrunnerLadieci continua con i suoi sei episodi extra, fondamentali per introdurre i prossimi episodi. The11 questa estate farà il suo debutto con la prima parte, con i primi 8 episodi dei 24 ...

