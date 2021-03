The Last of Us Parte 2 riceve un numero record di nomination ai BAFTA (Di martedì 2 marzo 2021) L'esclusiva per PlayStation 4 The Last of Us Parte 2 ha ricevuto 13 nomination ai BAFTA Games Award, il massimo per ogni singolo gioco nella storia dei premi. I giochi Sony dominano la lista delle nomination ai BAFTA, con 10 nomination per Ghost of Tsushima, sette per Spider-Man: Miles Morales, sei per Dreams e quattro per Sackboy: A Big Adventure. Il brillante Hades di Supergiant ha otto nomination, mentre Animal Crossing: New Horizons e Fall Guys ne condividono cinque. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 marzo 2021) L'esclusiva per PlayStation 4 Theof Us2 ha ricevuto 13aiGames Award, il massimo per ogni singolo gioco nella storia dei premi. I giochi Sony dominano la lista delleai, con 10per Ghost of Tsushima, sette per Spider-Man: Miles Morales, sei per Dreams e quattro per Sackboy: A Big Adventure. Il brillante Hades di Supergiant ha otto, mentre Animal Crossing: New Horizons e Fall Guys ne condividono cinque. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : The Last Svelate le nomination ai BAFTA Games Awards 2021, The Last of Us Parte 2 batte ogni record I candidati per i BAFTA Games Awards 2021 sono stati oggi annunciati con The Last of Us: Parte 2 che ha battuto ogni record. Il gioco ha guadagnando ben 13 nomination e a oggi, sin dalla prima edizione dei BAFTA, è il gioco che ne ha totalizzato il numero più alto. Tra gli ...

The Last of Us Parte 2 riceve un numero record di nomination ai BAFTA L'esclusiva per PlayStation 4 The Last of Us Parte 2 ha ricevuto 13 nomination ai BAFTA Games Award, il massimo per ogni singolo gioco nella storia dei premi. I giochi Sony dominano la lista delle nom ...

