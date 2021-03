The Lady in the Van la trama del film stasera su Rai 5 martedì 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) The Lady in the Van il film su Rai 5 stasera martedì 2 marzo, trama e trailer The Lady in the Van è il film con Maggie Smith in onda stasera martedì 2 marzo su Rai 5 in prima serata. Nicholas Hytner dirige per la terza volta un adattamento delle opere di Alan Bennet. Il commediografo inglese è anche autore della sceneggiatura ispirata alla storia vera di Mary Shepherd che tra il 1974 e il 1989 ha vissuto nel vialetto di casa Bennett, raccontata nella sua autobiografia “The Lady in the Van and Other Stories” pubblicata nel 1990. Il film del 2015 ha incassato 41,4 milioni di dollari in tutto il mondo. The Lady in the Van la trama del ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 marzo 2021) Thein the Van ilsu Rai 5e trailer Thein the Van è ilcon Maggie Smith in ondasu Rai 5 in prima serata. Nicholas Hytner dirige per la terza volta un adattamento delle opere di Alan Bennet. Il commediografo inglese è anche autore della sceneggiatura ispirata alla storia vera di Mary Shepherd che tra il 1974 e il 1989 ha vissuto nel vialetto di casa Bennett, raccontata nella sua autobiografia “Thein the Van and Other Stories” pubblicata nel 1990. Ildel 2015 ha incassato 41,4 milioni di dollari in tutto il mondo. Thein the Van ladel ...

