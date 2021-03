The Boys 3: il costume di Soldier Boy nelle nuove foto dal set (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre la new entry Jensen Ackles aspetta di fare il suo debutto sul set di The Boys 3, nuove foto svelano il costume del suo personaggio, l'atteso Soldier Boy. Tra i nuovi arrivi di The Boys 3 il personaggio più atteso è senza dubbio Soldier Boy, un Super che si preannuncia ancor più sadico e folle di Patriota. A interpretarlo è la star di Supernatural Jensen Ackles di cui intravediamo il costume nelle nuove foto dal set della serie Amazon, in lavorazione a Toronto, in Canada. Nei fumetti, Soldier boy è una sorta di parodia di Captain America e nel suo costume non manca lo scudo che non compare nelle prime foto rubate dal set. The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Mentre la new entry Jensen Ackles aspetta di fare il suo debutto sul set di The3,svelano ildel suo personaggio, l'attesoBoy. Tra i nuovi arrivi di The3 il personaggio più atteso è senza dubbioBoy, un Super che si preannuncia ancor più sadico e folle di Patriota. A interpretarlo è la star di Supernatural Jensen Ackles di cui intravediamo ildal set della serie Amazon, in lavorazione a Toronto, in Canada. Nei fumetti,boy è una sorta di parodia di Captain America e nel suonon manca lo scudo che non compareprimerubate dal set. The ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 3: il costume di Soldier Boy nelle nuove foto dal set - ellev___ : io qui per dirvi che to all the boys netflix ha repostato il disegno fatto dalla pagina che ho con mia sorella, vad… - CollezionismoXt : Medicom presenta in preordine fino a oggi la action figure MAF EX The Boys Homelander. Per prezzo e modalità di pre… - Love_MyIdols : RT @argentinaencine: The Boys - Temporada 2 episodio 4 - shotdovn : THE BASTIAO BOYS ALUGARAM UMA CANCUN NA MENTE DA CARLA DIAZ -