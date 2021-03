Tg Musica, edizione del 2 marzo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Mascherine d’ordinanza, tamponi ogni 72 ore ai giornalisti accreditati e un Teatro Ariston transennato dalle forze dell’ordine per evitare i tipici assembramenti di fan e curiosi. Inizia così la settimana del 71esimo Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo su Rai1. Un’edizione che Amadeus e Fiorello hanno definito storica perché, oltre alle canzoni in gara, sarà ricordata per il rigido protocollo sanitario che la regola. Si cerca di evitare che i contagi in Liguria, appena tornata gialla, crescano. ‘La musica non si ferma mai’, però, come si legge nel claim della kermesse, che quest’anno cercherà di regalare “cinque serate di spensieratezza”. SANREMO 71, UN FESTIVAL ‘MADE IN ITALY’ Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) Mascherine d’ordinanza, tamponi ogni 72 ore ai giornalisti accreditati e un Teatro Ariston transennato dalle forze dell’ordine per evitare i tipici assembramenti di fan e curiosi. Inizia così la settimana del 71esimo Festival di Sanremo, in partenza il 2 marzo su Rai1. Un’edizione che Amadeus e Fiorello hanno definito storica perché, oltre alle canzoni in gara, sarà ricordata per il rigido protocollo sanitario che la regola. Si cerca di evitare che i contagi in Liguria, appena tornata gialla, crescano. ‘La musica non si ferma mai’, però, come si legge nel claim della kermesse, che quest’anno cercherà di regalare “cinque serate di spensieratezza”. SANREMO 71, UN FESTIVAL ‘MADE IN ITALY’

